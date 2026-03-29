Последствия атаки РФ на место общественного отдыха на Николаевщине, где ранены 8 детей. ФОТОрепортаж
28 марта в течение дня и ночью враг нанес удары по Николаевской области с помощью БПЛА типа Shahed. Под ударами оказались гражданские объекты и инфраструктура.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сил обороны Юга.
"Целью очередной атаки врага стали не военные объекты, а гражданское население", - говорится в сообщении.
Как отмечалось, под атакой РФ оказалась территория общественного места отдыха в Воскресенской общине.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне атаковали "шахедами" громаду в Николаевской области: восемь раненых, из которых семеро - дети. Утром стало известно, что 40-летняя женщина и двое детей находятся в тяжелом состоянии.
Всім одужання !