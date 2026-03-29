Наслідки атаки РФ на місце громадського відпочинку на Миколаївщині, де поранено 8 дітей. ФОТОрепортаж

28 березня упродовж дня та вночі ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed". Під ударом опинилися цивільні об'єкти та інфраструктура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

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Що відомо?

"Ціллю чергової атаки ворога стали не військові об’єкти, а цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, під атакою РФ - територія громадського місця відпочинку у Воскресенській громаді.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро - діти.

На ранок стало відомо, що 40-річна жінка та дві дитини перебувають у важкому стані.

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