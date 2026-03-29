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Новини Обстріли Миколаївщини
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Наслідки атаки РФ на місце громадського відпочинку на Миколаївщині, де поранено 8 дітей. ФОТОрепортаж

28 березня упродовж дня та вночі ворог атакував Миколаївську область БпЛА типу "Shahed". Під ударом опинилися цивільні об'єкти та інфраструктура.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня.

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Що відомо?

"Ціллю чергової атаки ворога стали не військові об’єкти, а цивільне населення", - йдеться у повідомленні.

Як зазначалося, під атакою РФ - територія громадського місця відпочинку у Воскресенській громаді.

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Миколаївщина обстріл
Миколаївщина обстріл
Миколаївщина обстріл
Миколаївщина обстріл
Миколаївщина обстріл

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро - діти.
  • На ранок стало відомо, що 40-річна жінка та дві дитини перебувають у важкому стані.

Також читайте: Ворог атакував Україну "Кинджалом" та 442 ударними БпЛА: знешкоджено 380 дронів, - Повітряні сили

Автор: 

Миколаївська область (2491) Шахед (2317) Миколаївський район (228) Воскресенське (4)
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