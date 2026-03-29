Ворог атакував Україну "Кинджалом" та 442 ударними БпЛА: знешкоджено 380 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 29 березня 2026 року війська РФ атакували аеробалістичною ракетою "Кинджал" (район пуску - повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 300 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.
Наслідки
Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого Міг-31К. Фіксувалась ракета курсом на Старокостянтинів.
- В ОВА повідомили, що ворог атакував Хмельниччину: були перебої зі світлом.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль