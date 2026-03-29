Ворог атакував Україну "Кинджалом" та 442 ударними БпЛА: знешкоджено 380 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 29 березня 2026 року війська РФ атакували аеробалістичною ракетою "Кинджал" (район пуску - повітряний простір Рязанської обл.) та 442 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 300 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 380 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

Наслідки

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого Міг-31К. Фіксувалась ракета курсом на Старокостянтинів.

В ОВА повідомили, що ворог атакував Хмельниччину: були перебої зі світлом.

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