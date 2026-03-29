Ворог атакував Хмельниччину: були перебої зі світлом

Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, в області працювали сили протиповітряної оборони - є збиття, деталі будуть згодом.

Станом на 6.50 інформація про загиблих та травмованих не надходила.

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Були перебої з електропостачанням

"Дякую силам ППО ЗСУ за захист. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів. Дякую їм за оперативну роботу", - додав очільник області.

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