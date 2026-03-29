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Ворог атакував Хмельниччину: були перебої зі світлом
Цієї ночі ворог атакував Хмельниччину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, в області працювали сили протиповітряної оборони - є збиття, деталі будуть згодом.
Станом на 6.50 інформація про загиблих та травмованих не надходила.
Були перебої з електропостачанням
"Дякую силам ППО ЗСУ за захист. Внаслідок атаки були перебої з електропостачанням. Енергетики в найкоротші строки заживили всіх користувачів. Дякую їм за оперативну роботу", - додав очільник області.
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