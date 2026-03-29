Враг атаковал Хмельнитчину: были перебои с электричеством
Этой ночью враг атаковал Хмельницкую область.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава ОВА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, в области действовали силы противовоздушной обороны - есть сбитые самолеты, подробности будут позже.
По состоянию на 6:50 информация о погибших и раненых не поступала.
Были перебои с электроснабжением
"Спасибо силам ПВО ВСУ за защиту. В результате атаки были перебои с электроснабжением. Энергетики в кратчайшие сроки восстановили электроснабжение всех потребителей. Спасибо им за оперативную работу", - добавил глава области.
