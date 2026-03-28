По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого Міг-31К (оновлено)
Ввечері суботи, 28 березня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К, - повідомили ПС о 21:01.
Рух ворожих цілей
Швидкісна ціль на Чернігівщині,курс на Київщину, - повідомлялося о 21:03.
Ракети на півночі Київщини, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 21:04.
Ракети курсом на Житомир, - повідомлялося 21:05.
Ракета курсом на Старокостянтинів, - повідомлялося о 21:06.
Відбій повітряної тривоги
Станом на 21:30 у більшості областей скасовано повітряну тривогу.
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