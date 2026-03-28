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Новини Оголошення повітряної тривоги
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По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого Міг-31К (оновлено)

оголошення тривоги

Ввечері суботи, 28 березня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К, - повідомили ПС о 21:01.

Рух ворожих цілей

Швидкісна ціль на Чернігівщині,курс на Київщину, - повідомлялося о 21:03.

Ракети на півночі Київщини, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 21:04. 

Ракети курсом на Житомир, - повідомлялося 21:05.

Ракета курсом на Старокостянтинів, - повідомлялося о 21:06. 

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Відбій повітряної тривоги 

Станом на 21:30 у більшості областей скасовано повітряну тривогу. 

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