По всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт ворожого Міг-31К (оновлено)

Ввечері суботи, 28 березня, по всій Україні оголошували повітряну тривогу через зліт у Росії МіГ-31К.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ31К, - повідомили ПС о 21:01.

Рух ворожих цілей

Швидкісна ціль на Чернігівщині,курс на Київщину, - повідомлялося о 21:03.

Ракети на півночі Київщини, курсом на Житомирщину, - повідомлялося о 21:04.

Ракети курсом на Житомир, - повідомлялося 21:05.

Ракета курсом на Старокостянтинів, - повідомлялося о 21:06.

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Відбій повітряної тривоги

Станом на 21:30 у більшості областей скасовано повітряну тривогу.