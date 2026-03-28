По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

Вечером в субботу, 28 марта, по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К, - сообщили ВС в 21:01.

Движение вражеских целей

Скоростная цель на Черниговщине, курс на Киевщину, - сообщалось в 21:03.

Ракеты на севере Киевской области, курсом на Житомирщину, - сообщалось в 21:04.

Ракеты курсом на Житомир, – сообщалось 21:05.

Ракета курсом на Староконстантинов, – сообщалось в 21:06.

Ракета курсом на Старокостянтинів, - повідомлялося о 21:06.

