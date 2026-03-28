По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Вечером в субботу, 28 марта, по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета в России МиГ-31К.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К, - сообщили ВС в 21:01.
Движение вражеских целей
Скоростная цель на Черниговщине, курс на Киевщину, - сообщалось в 21:03.
Ракеты на севере Киевской области, курсом на Житомирщину, - сообщалось в 21:04.
Ракеты курсом на Житомир, – сообщалось 21:05.
Ракета курсом на Староконстантинов, – сообщалось в 21:06.
Ракета курсом на Старокостянтинів, - повідомлялося о 21:06.
Дополняется...
