ПВО сбила 252 дрона из 273, - Воздушные силы

В ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 273 БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 252 дрона, зафиксированы попадания и падение обломков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Враг запустил ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов со следующих направлений:

  • Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Р;
  • Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 180 из них – "шахеды".

Основное направление удара – Одесская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.

"После 07:00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и другим регионам на севере и востоке. Результаты боевых действий уточняются", - отметили в Воздушных силах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ нанесла удар по предприятию в Кривом Роге: двое погибших

Удар по Одессе

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг нанес удар по Одессе более чем 60 ударными дронами. Среди пострадавших объектов - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.

По информации ОВА, в результате атаки погибли два человека. Еще 12 человек пострадали. Двое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 9-летний мальчик, его состояние средней тяжести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака БПЛА на Полтавскую область: погиб человек, есть попадания в дом и предприятия

Були б сотні військових із засобами ппо на своїх бойових позиціях,а не послані для арабів небо закривати,збили би ще більше,менше би було втрат і руйнацій.
Як це треба ще ненавидіти свою країну,коли касапи щодня роблять атаки сотнями дронів,а той відправив сотні військових професіоналів з ппо на іншу війну.
28.03.2026 10:56
 
 