ПВО сбила 252 дрона из 273, - Воздушные силы
В ночь на 28 марта Россия атаковала Украину 273 БПЛА. Силы ПВО сбили или подавили 252 дрона, зафиксированы попадания и падение обломков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Враг запустил ударные БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотники других типов со следующих направлений:
- Орел, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Р;
- Гвардейское – ВОТ АР Крым.
Около 180 из них – "шахеды".
ПВО отразила массированный удар дронов
Основное направление удара – Одесская область. Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 252 вражеских БПЛА.
Зафиксировано попадание 21 ударного БПЛА в 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.
"После 07:00 враг нанес повторные удары беспилотниками по Одесской области и другим регионам на севере и востоке. Результаты боевых действий уточняются", - отметили в Воздушных силах.
Удар по Одессе
Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг нанес удар по Одессе более чем 60 ударными дронами. Среди пострадавших объектов - роддом, обычные жилые дома, предприятия, портовая и критическая инфраструктура.
По информации ОВА, в результате атаки погибли два человека. Еще 12 человек пострадали. Двое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - 9-летний мальчик, его состояние средней тяжести.
