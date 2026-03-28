Атака БПЛА на Полтавскую область: погиб человек, есть попадания в дом и предприятия

В ночь на 28 марта вражеские беспилотники атаковали Полтавский район.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Виталий Дякивнич.

"Зафиксировано попадание в жилой дом и в промышленные объекты в Полтавском районе. К сожалению, один человек погиб. Соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские захватчики в течение недели несколько раз атаковали Полтавскую область.

23 марта зафиксировано падение вражеских БПЛА и их обломков в Кременчугском, Полтавском и Миргородском районах. В частности, в Миргородском районе повреждено остекление окон и отделка стен недействующего учебного заведения и жилого дома. Также поврежден автомобиль. В Полтавском районе беспилотник упал на открытой местности. Произошло возгорание сухой травы, которое было оперативно ликвидировано подразделениями ГСЧС. В Кременчугском районе – без последствий. Обошлось без пострадавших.

В ночь на 24 марта российские захватчики снова массированно атаковали Полтавскую область. Есть погибшие и пострадавшие, зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. В результате вражеского удара зафиксированы прямые попадания и падение обломков вражеских ракет и БПЛА в 4 местах. По информации прокуратуры, двое человек погибли, травмы различной степени тяжести получили 12 человек, среди которых пятилетний ребенок. В городе Полтаве и Полтавском районе повреждены 9-этажное здание, частные жилые дома, крыша гостиницы и производственные здания неработающего предприятия.

Ночью 25 марта глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич сообщил об очередном ударе оккупантов по территории области. В результате падения вражеских беспилотников в Миргородском районе зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, повреждения получили жилые дома жителей и хозяйственные постройки на прилегающих территориях. Утром стало известно, что в результате российской атаки повреждены два десятка частных домов, магазины, учебное заведение и другие объекты.

26 марта и ночью 27 марта российские захватчики в очередной раз атаковали объект в Полтавской области, который обеспечивает добычу газа. Отмечается, что в результате атаки объект получил серьезные повреждения. Работа предприятия остановлена.