ППО збила 252 дрони з 273, - Повітряні сили

У ніч на 28 березня Росія атакувала Україну 273 БпЛА. Сили ППО збили або подавили 252 дрони, зафіксовано влучання та падіння уламків.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

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Ворог запустив ударні БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів із напрямків:

Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – Р;

Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Близько 180 із них – "шахеди".

ППО відбила масований удар дронів

Основний напрямок удару – Одещина. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 252 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Після 07.00 ворог завдав повторних ударів безпілотниками по Одещині та інших регіонах на півночі та сході. Результати бойової роботи уточнюються", - зазначили у Повітряних силах.

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Удар по Одесі

Президент Володимир Зеленський повідомив, що ворог вдарив по Одесі понад 60 ударними дронами. Серед обʼєктів, які постраждали, - пологовий будинок, звичайні житлові будинки, підприємства, портова та критична інфраструктура.

За інформацією ОВА, внаслідок атаки загинули двоє людей. Ще 12 людей постраждали. Двоє з них у важкому стані. Серед постраждалих - 9-річний хлопчик, його стан середньої тяжкості.

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