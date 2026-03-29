Враг атаковал Украину "Кинжалом" и 442 ударными БПЛА: обезврежено 380 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 29 марта 2026 года войска РФ нанесли удар аэробаллистической ракетой "Кинжал" (район запуска - воздушное пространство Рязанской области) и 442 ударными БПЛА типов Shahed, "Гербера", "Италмас", а также беспилотниками других типов, около 300 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 380 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дронов других типов.
Последствия
Зафиксировано попадание 16 ударных БПЛА в 7 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 14 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль