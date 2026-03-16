Враг нанес удар по грузовику на Сумщине: погиб водитель. ФОТО

Днем 16 марта войска РФ в очередной раз атаковали территорию Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Очередная жертва на Сумщине

"Еще одна потеря в Сумской области. В Садовской громаде погиб 40-летний мужчина. Он приехал загружаться зерном. В этот момент россияне прицельно попали беспилотником в кабину грузовика, где находился водитель", - говорится в сообщении.

После попадания грузовик загорелся. К сожалению, мужчина погиб.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что 16 марта рашисты атаковали дроном гражданского на мотоцикле в Сумской области: мужчина погиб.

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