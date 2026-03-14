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Новости Фото Атака беспилотников на Сумщину
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РФ атаковала автобус, почту и поезд на Сумщине: ранены три человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сумской области. Под ударами оказались Шостка, Березовская и Верхнесироватская громады. Вследствие атак ранения получили три человека.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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  •  Шосткинскую громаду враг атаковал беспилотниками. Рядом с местом попадания находился городской автобус.

Вследствие атаки ранения получил 64-летний водитель. Ему оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Пассажиры не пострадали.

Повреждены также жилые дома и гражданские автомобили.

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  • По Березовской громаде россияне нанесли удар управляемой авиабомбой. Повреждено помещение почтового отделения.

Пострадали две женщины – 55 и 66 лет. Они находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь.

В Шостке ранения получил водитель автобуса, в Березовской общине пострадали две женщины
В Шостке ранения получил водитель автобуса, в Березовской общине пострадали две женщины

Вследствие атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших. Пассажиры в безопасности.

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В результате удара дрона загорелся пригородный поезд в Верхнесироватской общине
В результате удара дрона загорелся пригородный поезд в Верхнесироватской общине

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обстрел (33234) Сумская область (4248)
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