РФ атаковала автобус, почту и поезд на Сумщине: ранены три человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли удары по гражданской инфраструктуре Сумской области. Под ударами оказались Шостка, Березовская и Верхнесироватская громады. Вследствие атак ранения получили три человека.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
- Шосткинскую громаду враг атаковал беспилотниками. Рядом с местом попадания находился городской автобус.
Вследствие атаки ранения получил 64-летний водитель. Ему оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась. Пассажиры не пострадали.
Повреждены также жилые дома и гражданские автомобили.
- По Березовской громаде россияне нанесли удар управляемой авиабомбой. Повреждено помещение почтового отделения.
Пострадали две женщины – 55 и 66 лет. Они находятся в больнице, медики оказывают необходимую помощь.
- В Верхнесироватской громаде враг атаковал ударным БПЛА пригородный поезд.
Вследствие атаки возник пожар. Обошлось без пострадавших. Пассажиры в безопасности.
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