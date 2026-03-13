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Россияне нанесли удары КАБами по Глуховской громаде на Сумщине: трое пострадавших. ФОТОрепортаж
Сегодня, 13 марта, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине, вследствие чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Пострадавшие от атаки
Как отмечается, вследствие атаки пострадали трое местных жителей.
- 31-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь.
- Еще одна пострадавшая – 43-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.
Повреждения
Сообщается, что под ударом оказался жилой сектор.
Вследствие обстрела повреждены частные дома и автомобили.
Продолжается ликвидация последствий удара.
По данным ГСЧС, повреждено более 10 частных домовладений и транспортных средств граждан.
Спасатели ГСЧС обследовали территорию - люди под завалами не обнаружены.
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