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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Россияне нанесли удары КАБами по Глуховской громаде на Сумщине: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 марта, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Глуховской общине

Пострадавшие от атаки

Как отмечается, вследствие атаки пострадали трое местных жителей.

  • 31-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь.
  • Еще одна пострадавшая – 43-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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Повреждения

Сообщается, что под ударом оказался жилой сектор.

Вследствие обстрела повреждены частные дома и автомобили.

Продолжается ликвидация последствий удара.

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По данным ГСЧС, повреждено более 10 частных домовладений и транспортных средств граждан.

Спасатели ГСЧС обследовали территорию - люди под завалами не обнаружены.

Удар РФ по Глухівській громаді
Удар РФ по Глухівській громаді
Удар РФ по Глухівській громаді

Автор: 

обстрел (33224) Сумская область (4245) Глухов (46) Шосткинский район (168)
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