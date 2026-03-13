Россияне нанесли удары КАБами по Глуховской громаде на Сумщине: трое пострадавших. ФОТОрепортаж

Сегодня, 13 марта, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Глуховской громаде на Сумщине, вследствие чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

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Пострадавшие от атаки

Как отмечается, вследствие атаки пострадали трое местных жителей.

31-летнюю женщину и 45-летнего мужчину госпитализировали. Врачи оказывают необходимую помощь.

Еще одна пострадавшая – 43-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

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Повреждения

Сообщается, что под ударом оказался жилой сектор.

Вследствие обстрела повреждены частные дома и автомобили.

Продолжается ликвидация последствий удара.

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По данным ГСЧС, повреждено более 10 частных домовладений и транспортных средств граждан.

Спасатели ГСЧС обследовали территорию - люди под завалами не обнаружены.





