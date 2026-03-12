РУС
Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Сумщине и Николаевщине. ФОТО

Российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, захватчики атаковали Сумскую область, в результате чего повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.

"Также сегодня вражеский БПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Николаевской области. Поврежден тепловоз.

К счастью, никто не пострадал. На месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении.

Оккупанты атаковали об'єкти залізниці у двох областях: що відомо?
Збили шахед тепловозом?
12.03.2026 14:49 Ответить
Полагаете это смешно?
12.03.2026 14:55 Ответить
Полагаю, що це дуже сумно, бо як показав час потрібно було робити системи ППО, ракети, кулемети, набої для них, в не асфальт. А ще нагадаю, що на ''Кузні на Рибальському'' робили кулемети та інше озброєння, але мідний нарід під пропаганду бенязелі знищили те підприємство і залишили лайномети - 95 квартал, марафон та інше.
12.03.2026 15:11 Ответить
А ще, як могли побачити кцапи з Криму де стоїть в Миколаєві тепловоз? Мабуть хтось дав ці координати? Чи кцапи такі всемогутні?
12.03.2026 15:15 Ответить
Питання - чи атакують наші дрони кацапські тепловози ?
12.03.2026 15:02 Ответить
Клин клином вибивають!Палять підари болотні нашу інфраструктуру,треба палити їм.Хай суки знають що у війну грають удвох.Закон бумеранга ніхто ніколи не відміняв.
12.03.2026 15:06 Ответить
 
 