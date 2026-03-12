Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Сумщине и Николаевщине. ФОТО
Российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру.
Об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
Так, захватчики атаковали Сумскую область, в результате чего повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.
"Также сегодня вражеский БПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Николаевской области. Поврежден тепловоз.
К счастью, никто не пострадал. На месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении.
