Рашисты атаковали железнодорожную инфраструктуру на Сумщине и Николаевщине. ФОТО

Российские оккупанты в очередной раз атаковали гражданскую железнодорожную инфраструктуру.

Об этом сообщил вице-премьер-министрпо восстановлению Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

Так, захватчики атаковали Сумскую область, в результате чего повреждены тепловозы, железнодорожные пути и здание станции.

"Также сегодня вражеский БПЛА нанес удар по железнодорожной инфраструктуре в Николаевской области. Поврежден тепловоз.



К счастью, никто не пострадал. На месте работают все профильные службы", - говорится в сообщении.

