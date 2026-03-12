На границе с Украиной сохраняется угроза от ДРГ РФ, - ГПСУ

Несмотря на снижение активности, ДРГ РФ продолжают попытки атаковать и проверять украинские позиции на границе в Сумской и Харьковской областях

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Враг не прекращает своих попыток, как осуществлять атаки в тех зонах, где уже ведутся боевые действия и до этого велись, так и, собственно, расширить зону контроля, прощупывая нашу оборону на разных участках Это опять же касается и границы с Россией в пределах Сумщины, и это касается также и Харьковщины", - отметил спикер ГПСУ.

Попытки атак уменьшились, но продолжаются

По словам Демченко, с начала года враг сначала действовал небольшими группами, после чего пытался привлекать более крупные силы. В то же время противник понес значительные потери и не смог достичь результата, хотя попытки атак не прекращаются.

Он отметил, что активность ДРГ сейчас значительно ниже, чем в 2025 и 2024 годах.

"Сейчас больше все же попытки продвижения именно пехотными группами... или отдельными российскими солдатами, которых направляют для того, чтобы они выявили, где находится наша позиция, и туда уже бить из более мощного вооружения или накопив силы и атаковать большим количеством личного состава. Поэтому, опять же, активность вражеских диверсионно-разведывательных групп хоть и меньше, но расслабляться нельзя, потому что противник от применения своих диверсантов также не отказывается", - подытожил Демченко.

