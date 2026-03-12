На кордоні з Україною зберігається загроза від ДРГ РФ, - ДПСУ

Попри зменшення активності, ДРГ РФ продовжують спроби атакувати та перевіряти українські позиції на кордоні в Сумській та Харківській областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог не припиняє своїх спроб, як здійснювати атаки в тих зонах, де вже ведуться бойові дії і до цього велися, або ж, власне, розширити зону контролю, прощупуючи нашу оборону на різних ділянках Це знову ж таки стосується і кордону з Росією в межах Сумщини, і це стосується також і Харківщини", - зазначив речник ДПСУ.

Спроби атак зменшилися, але тривають

За словами Демченка, з початку року ворог спочатку діяв невеликими групами, після чого намагався залучати більші сили. Водночас противник зазнав значних втрат і не зміг досягти результату, хоча спроби атак не припиняються.

Він зауважив, що активність ДРГ зараз значно нижча, ніж у 2025 і 2024 роках.

"Зараз більше все ж таки спроби просування саме піхотними групами... або окремих російських солдатів, яких направляють для того, щоб вони викрили, де знаходиться наша позиція і туди вже бити з більш потужного озброєння чи накопичивши сили і атакувати більшою кількістю особового складу. Тому, знову ж таки, активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп хоч і менша, але розслаблятися не можна, бо противник від застосування своїх диверсантів також не відмовляється", - підсумував Демченко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мінус 33 окупанти та 4 одиниці техніки: бійці бригади "Помста" завдали ударів на Покровському напрямку. ВIДЕО