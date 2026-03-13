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Новини Фото Обстріли Сумщини
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Росіяни вдарили КАБами по Глухівській громаді на Сумщині: троє постраждалих. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 13 березня, російські війська атакували керованими авіабомбами Глухівську громаду в Сумській області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Удар РФ по Глухівській громаді

Постраждалі від атаки

Як зазначається, внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів.

  • 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.
  • Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

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Пошкодження

Повідомляється, що під ударом опинився житловий сектор.

Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та автівки.

Триває ліквідація наслідків удару.

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За даними ДСНС, пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та транспортні засоби громадян.

Рятувальники ДСНС обстежили територію - людей під завалами не виявлено.

Удар РФ по Глухівській громаді
Удар РФ по Глухівській громаді
Удар РФ по Глухівській громаді

Автор: 

обстріл (34578) Сумська область (4794) Глухів (47) Шосткинський район (170)
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