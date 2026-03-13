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Росіяни вдарили КАБами по Глухівській громаді на Сумщині: троє постраждалих. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 13 березня, російські війська атакували керованими авіабомбами Глухівську громаду в Сумській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Постраждалі від атаки
Як зазначається, внаслідок атаки постраждали троє місцевих жителів.
- 31-річну жінку та 45-річного чоловіка госпіталізували. Лікарі надають необхідну допомогу.
- Ще одна постраждала – 43-річна жінка. Їй надали медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.
Пошкодження
Повідомляється, що під ударом опинився житловий сектор.
Унаслідок обстрілу пошкоджено приватні будинки та автівки.
Триває ліквідація наслідків удару.
За даними ДСНС, пошкоджено понад 10 приватних домоволодінь та транспортні засоби громадян.
Рятувальники ДСНС обстежили територію - людей під завалами не виявлено.
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