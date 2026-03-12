Рашисти атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині. ФОТО

Російські окупанти вкотре атакували цивільну залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, загарбники атакували Сумщину, внаслідок чого пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.



На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби", - йдеться в повідомленні.

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