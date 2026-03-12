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Новини Фото Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Рашисти атакували залізничну інфраструктуру на Сумщині та Миколаївщині. ФОТО

Російські окупанти вкотре атакували цивільну залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олексій Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, загарбники атакували Сумщину, внаслідок чого пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.

"Також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

На щастя, ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби", - йдеться в повідомленні.

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Окупанти атакували об'єкти залізниці у двох областях: що відомо?
Окупанти атакували об'єкти залізниці у двох областях: що відомо?

Автор: 

залізниця (1742) обстріл (34564) Сумська область (4789)
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Збили шахед тепловозом?
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12.03.2026 14:49 Відповісти
Полагаете это смешно?
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12.03.2026 14:55 Відповісти
Полагаю, що це дуже сумно, бо як показав час потрібно було робити системи ППО, ракети, кулемети, набої для них, в не асфальт. А ще нагадаю, що на ''Кузні на Рибальському'' робили кулемети та інше озброєння, але мідний нарід під пропаганду бенязелі знищили те підприємство і залишили лайномети - 95 квартал, марафон та інше.
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12.03.2026 15:11 Відповісти
А ще, як могли побачити кцапи з Криму де стоїть в Миколаєві тепловоз? Мабуть хтось дав ці координати? Чи кцапи такі всемогутні?
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12.03.2026 15:15 Відповісти
Питання - чи атакують наші дрони кацапські тепловози ?
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12.03.2026 15:02 Відповісти
Клин клином вибивають!Палять підари болотні нашу інфраструктуру,треба палити їм.Хай суки знають що у війну грають удвох.Закон бумеранга ніхто ніколи не відміняв.
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12.03.2026 15:06 Відповісти
Та да, прилетіли сьогодні вдень (причому з заходу) у нас на район станції п'ять шахедів а у деяких прагнення десь у орків вікна вибити. Насамперед у себе треба мати якесь ППО а не тільки столітні браунінги на пікапах.
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12.03.2026 17:52 Відповісти
 
 