РФ атакувала автобус, пошту і потяг на Сумщині: поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували цивільну інфраструктуру Сумської області. Під ударами Шостка, Березівська громада та Верхньосироватська громада. Унаслідок атак поранення дістали троє людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Шосткинську громаду ворог атакував безпілотниками. Поруч із місцем влучання перебував міський автобус.

Унаслідок атаки поранення отримав 64-річний водій. Йому надали необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилася. Пасажири не постраждали.

Пошкоджені також житлові будинки та цивільні автомобілі.

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по Березівській громаді росіяни вдарили керованою авіабомбою. Пошкоджене приміщення поштового відділення.

Постраждали дві жінки – 55 та 66 років. Вони у лікарні, медики надають необхідну допомогу.





У Верхньосироватській громаді ворог атакував ударним БпЛА приміський потяг.

Внаслідок атаки зайнялася пожежа. Обійшлося без постраждалих. Пасажири у безпеці.

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