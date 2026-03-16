Рашисты атаковали дроном гражданского на мотоцикле в Сумской области: мужчина погиб
Российские оккупанты с помощью дрона атаковали гражданского, который ехал на мотоцикле в Сумской области. Мужчина погиб.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
В Великописаревской громаде 48-летний мужчина ехал на мотоцикле, когда его атаковал вражеский дрон.
Он получил тяжелые ранения, спасти мужчину не успели.
Что предшествовало?
Напомним, 14 марта сообщалось, что российские оккупанты атаковали автобус, почту и поезд в Сумской области.
Тарас Пастушенко
Николай Николаевич #334532
Pan Konotop #390804
