Рашисты атаковали дроном гражданского на мотоцикле в Сумской области: мужчина погиб

Российские оккупанты с помощью дрона атаковали гражданского, который ехал на мотоцикле в Сумской области. Мужчина погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В Великописаревской громаде 48-летний мужчина ехал на мотоцикле, когда его атаковал вражеский дрон.

Он получил тяжелые ранения, спасти мужчину не успели.

Что предшествовало?

Напомним, 14 марта сообщалось, что российские оккупанты атаковали автобус, почту и поезд в Сумской области.

у відповідь потрібно атакувати цивільних кацапів на лісапетах та автівках.
16.03.2026 12:59 Ответить
Ето ваєннає прєступлєніє!
16.03.2026 13:37 Ответить
16.03.2026 13:15 Ответить
 
 