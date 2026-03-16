Рашисты атаковали дроном гражданского на мотоцикле в Сумской области: мужчина погиб

Российские оккупанты с помощью дрона атаковали гражданского, который ехал на мотоцикле в Сумской области. Мужчина погиб.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

В Великописаревской громаде 48-летний мужчина ехал на мотоцикле, когда его атаковал вражеский дрон.

Он получил тяжелые ранения, спасти мужчину не успели.

Что предшествовало?

Напомним, 14 марта сообщалось, что российские оккупанты атаковали автобус, почту и поезд в Сумской области.

