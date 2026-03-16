Рашисти атакували дроном цивільного на мотоциклі в Сумській області: чоловік загинув

Фото: Ресурс загарбників

Російські окупанти дроном атакували цивільного, який їхав на мотоциклі у Сумській області. Чоловік загинув

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

У Великописарівській громаді 48-річний чоловік їхав на мотоциклі, коли його атакував ворожий дрон.

Він дістав важкі поранення, врятувати чоловіка не встигли.

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Що передувало?

Нагадаємо, 14 березня повідомлялось, що російські окупанти атакували автобус, пошту і потяг на Сумщині.

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