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Новини Затримка поїздів через обстріли Обстріли об’єктів Укрзалізниці
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Після російських ударів тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди на Сумщині

На Сумщині зупинили рух частини приміських електричок: яка причина

У Сумській області тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Причина - проведення робіт з відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

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"Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб", - заявили в компанії.

Які маршрути не курсуватимуть

16 березня не не вийдуть на маршрути такі поїзди:

  • №7008 Тростянець-Смородине — Люботин
  • №6261/6262 Люботин – Лебединська
  • №6267 Лебединська – Суми
  • №6019 Суми – Ворожба
  • №7011 Люботин – Суми.

17 березня

  • №6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 березня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг поблизу Сум.

Читайте також: Через удар РФ по потягу "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути на Сумщині

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потяг (2070) Сумська область (4800) Укрзалізниця (7204)
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