Після російських ударів тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди на Сумщині
У Сумській області тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Причина - проведення робіт з відновлення інфраструктури після російських обстрілів.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб", - заявили в компанії.
Які маршрути не курсуватимуть
16 березня не не вийдуть на маршрути такі поїзди:
- №7008 Тростянець-Смородине — Люботин
- №6261/6262 Люботин – Лебединська
- №6267 Лебединська – Суми
- №6019 Суми – Ворожба
- №7011 Люботин – Суми.
17 березня
- №6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 березня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг поблизу Сум.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль