Після російських ударів тимчасово не курсуватимуть деякі приміські поїзди на Сумщині

У Сумській області тимчасово не курсуватиме низка приміських поїздів. Причина - проведення робіт з відновлення інфраструктури після російських обстрілів.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".

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"Докладаємо зусиль і попри все, зберігаємо рух в регіоні. Однак на деяких ділянках маємо призупинити курсування на кілька діб", - заявили в компанії.

Які маршрути не курсуватимуть

16 березня не не вийдуть на маршрути такі поїзди:

№7008 Тростянець-Смородине — Люботин

№6261/6262 Люботин – Лебединська

№6267 Лебединська – Суми

№6019 Суми – Ворожба

№7011 Люботин – Суми.

17 березня

№6012/6011 Ворожба – Тростянець-Смородине.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 березня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг поблизу Сум.

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