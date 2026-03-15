После российских ударов временно не будут курсировать некоторые пригородные поезда в Сумской области

В Сумской области временно не будут курсировать ряд пригородных поездов. Причина - проведение работ по восстановлению инфраструктуры после российских обстрелов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "Укрзалізниці".

"Прилагаем усилия и, несмотря ни на что, сохраняем движение в регионе. Однако на некоторых участках нам приходится приостанавливать движение на несколько суток", - заявили в компании.

Какие маршруты не будут курсировать

16 марта не выйдут на маршруты следующие поезда:

№7008 Тростянец-Смородино - Люботин

№6261/6262 Люботин - Лебединская

№6267 Лебединская - Сумы

№6019 Сумы - Ворожба

№7011 Люботин - Сумы.

17 марта

№6012/6011 Ворожба - Тростянец-Смородино.

Ранее сообщалось, что в субботу, 14 марта, российские войска атаковали беспилотником пассажирский поезд вблизи Сум.

