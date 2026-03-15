Из-за удара РФ по поезду "Укрзализныця" временно меняет маршруты в Сумской области
"Укрзализныця" ввела временные изменения в организации движения поездов на 14–16 марта из-за нападения российских войск на пассажирский поезд в Сумской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение "УЗ".
В "УЗ" напомнили, что в Сумской области российский БПЛА нанес удар по пассажирскому поезду маршрута "Смородино – Ворожба". Удар пришелся на хвостовой тепловоз. Жертв и пострадавших нет.
Ограничение движения
"Мониторинговая команда Укрзализныци оперативно отреагировала: пассажиров вовремя эвакуировали, а бригада быстро отцепила вагоны от локомотива. Соответственно, на данный момент ограничили маршрут поезда №6011/6012 Кириковка – Ворожба до остановки 68 км. А поезд №6016 Ворожба – Боромля сегодня не сможет совершить свой рейс", – говорится в сообщении.
Временно не будут курсировать
В компании сообщили, что временно не будут отправляться следующие рейсы:
15 марта:
- №7008 Тросянец-Смородино - Люботин
- №6261/6262 Люботин — Лебединская
- №6267 Лебединская - Сумы
- №6019 Сумы - Ворожба
16 марта:
- №6012/6011 по маршруту Ворожба — Тростянец-Смородино
Ранее сообщалось, что в субботу, 14 марта, российские войска атаковали беспилотником пассажирский поезд вблизи Сум.
