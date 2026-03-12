РУС
Часть поездов в Запорожской области пустят по другому маршруту из-за ситуации с безопасностью

В Запорожье перенаправят движение электричек из-за ситуации с безопасностью

В Запорожской области временно изменят движение некоторых пригородных поездов. Ограничения вводятся на один день и связаны с текущей ситуацией в сфере безопасности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию "Укрзализныци".

Изменения в движении пригородных поездов 12 марта

По сообщению перевозчика, 12 марта часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенным маршрутам и не будет доезжать до конечных станций.

Изменения коснутся следующих рейсов:

  • №6492/6491 Канцаровка — Запорожье-1 (вместо маршрута Марганец — Запорожье-1)

  • №6498/6497 Канцаровка — Запорожье-1 (вместо маршрута Марганец — Запорожье-1)

  • №6494/6493 Запорожье-1 — Канцаровка (вместо маршрута Запорожье-1 — Марганец)

  • №6076 Канцаровка — Запорожье-2 (вместо маршрута Марганец — Запорожье-2)

  • №6075 Запорожье-2 — Канцаровка (вместо маршрута Запорожье-2 — Марганец)

Временно отменено:

  • №6479 Мировая — Марганец

Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения.

В связи с "текущей ситуацией" банки начали вывозить из Запорожья активы. Все збс.
