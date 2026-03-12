Часть поездов в Запорожской области пустят по другому маршруту из-за ситуации с безопасностью
В Запорожской области временно изменят движение некоторых пригородных поездов. Ограничения вводятся на один день и связаны с текущей ситуацией в сфере безопасности.
Изменения в движении пригородных поездов 12 марта
По сообщению перевозчика, 12 марта часть пригородных поездов будет курсировать по сокращенным маршрутам и не будет доезжать до конечных станций.
Изменения коснутся следующих рейсов:
№6492/6491 Канцаровка — Запорожье-1 (вместо маршрута Марганец — Запорожье-1)
№6498/6497 Канцаровка — Запорожье-1 (вместо маршрута Марганец — Запорожье-1)
№6494/6493 Запорожье-1 — Канцаровка (вместо маршрута Запорожье-1 — Марганец)
№6076 Канцаровка — Запорожье-2 (вместо маршрута Марганец — Запорожье-2)
№6075 Запорожье-2 — Канцаровка (вместо маршрута Запорожье-2 — Марганец)
Временно отменено:
№6479 Мировая — Марганец
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок и заранее проверять актуальное расписание движения.
- Ранее "Укрзализныця" заявила о планах на 2026 год отремонтировать более 1000 км железнодорожных путей по всей территории Украины.
