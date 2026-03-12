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Новини Затримка поїздів через обстріли
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Частину поїздів на Запоріжжі пустять за іншим маршрутом через безпекову ситуацію

На Запоріжжі перенаправлять рух електричок через безпекову ситуацію

У Запорізькій області тимчасово змінять рух деяких приміських поїздів. Обмеження вводяться на один день і пов'язані з поточною безпековою ситуацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

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Зміни в русі приміських поїздів 12 березня

За повідомленням перевізника, 12 березня частина приміських поїздів курсуватиме за скороченими маршрутами і не доїжджатиме до кінцевих станцій.

Зміни торкнуться таких рейсів:

  • №6492/6491 Канцарівка — Запоріжжя-1 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-1)

  • №6498/6497 Канцарівка — Запоріжжя-1 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-1)

  • №6494/6493 Запоріжжя-1 — Канцарівка (замість маршруту Запоріжжя-1 — Марганець)

  • №6076 Канцарівка — Запоріжжя-2 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-2)

  • №6075 Запоріжжя-2 — Канцарівка (замість маршруту Запоріжжя-2 — Марганець)

Тимчасово скасовано:

  • №6479 Мирова — Марганець

Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок та заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" витратить 200 мільйонів на радника для реструктуризації випущених у 2019-2021 роках євробондів

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В связи с "текущей ситуацией" банки начали вывозить из Запорожья активы. Все збс.
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12.03.2026 00:35 Відповісти
Шановні модератори дякую за попередній бан, за те що затерли комент про "Тітушок Вілкула" в Кривому Розі.
Але ж населений пункт "Канцерівка - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5 селище в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україні, у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Долинській сільській громаді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD Запорізького району https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Запорізької області."
Дякую!
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12.03.2026 16:13 Відповісти
 
 