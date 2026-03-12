Частину поїздів на Запоріжжі пустять за іншим маршрутом через безпекову ситуацію

У Запорізькій області тимчасово змінять рух деяких приміських поїздів. Обмеження вводяться на один день і пов'язані з поточною безпековою ситуацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".

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Зміни в русі приміських поїздів 12 березня

За повідомленням перевізника, 12 березня частина приміських поїздів курсуватиме за скороченими маршрутами і не доїжджатиме до кінцевих станцій.

Зміни торкнуться таких рейсів:

№6492/6491 Канцарівка — Запоріжжя-1 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-1)

№6498/6497 Канцарівка — Запоріжжя-1 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-1)

№6494/6493 Запоріжжя-1 — Канцарівка (замість маршруту Запоріжжя-1 — Марганець)

№6076 Канцарівка — Запоріжжя-2 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-2)

№6075 Запоріжжя-2 — Канцарівка (замість маршруту Запоріжжя-2 — Марганець)

Тимчасово скасовано:

№6479 Мирова — Марганець

Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок та заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху.

Раніше "Укрзалізниця" заявила про плани на 2026 рік відремонтувати понад 1000 км залізничних колій по всій території України.

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