Частину поїздів на Запоріжжі пустять за іншим маршрутом через безпекову ситуацію
У Запорізькій області тимчасово змінять рух деяких приміських поїздів. Обмеження вводяться на один день і пов'язані з поточною безпековою ситуацією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію "Укрзалізниці".
Зміни в русі приміських поїздів 12 березня
За повідомленням перевізника, 12 березня частина приміських поїздів курсуватиме за скороченими маршрутами і не доїжджатиме до кінцевих станцій.
Зміни торкнуться таких рейсів:
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№6492/6491 Канцарівка — Запоріжжя-1 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-1)
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№6498/6497 Канцарівка — Запоріжжя-1 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-1)
-
№6494/6493 Запоріжжя-1 — Канцарівка (замість маршруту Запоріжжя-1 — Марганець)
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№6076 Канцарівка — Запоріжжя-2 (замість маршруту Марганець — Запоріжжя-2)
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№6075 Запоріжжя-2 — Канцарівка (замість маршруту Запоріжжя-2 — Марганець)
Тимчасово скасовано:
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№6479 Мирова — Марганець
Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок та заздалегідь перевіряти актуальний розклад руху.
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Дякую!