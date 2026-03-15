Через удар РФ по потягу "Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути на Сумщині

"Укрзалізниця" запровадила тимчасові зміни в організації руху поїздів на 14–16 березня через атаку російських військ на пасажирський потяг у Сумській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення "УЗ".

В "УЗ" нагадали, що на Сумщині російський БпЛА вдарив по пасажирському потягу сполученням "Смородине – Ворожба". Удар припав на хвостовий тепловоз. Жертв і постраждалих немає.

Обмеження руху

"Моніторингова команда Укрзалізниці оперативно відреагувала: пасажирів вчасно евакуювали, а бригада швидко відчепила вагони від локомотива. Відповідно наразі обмежили маршрут поїзда №6011/6012 Кириківка – Ворожба до зупинки 68км. А поїзд №6016 Ворожба – Боромля сьогодні не матиме можливості здійснити свій рейс", - сказано в повідомленні.

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Тимчасово не курсуватимуть

У компанії повідомили, що тимчасово не відправлятимуться такі рейси:

15 березня:

№7008 Тростянець-Смородине - Люботин

№6261/6262 Люботин - Лебединська

№6267 Лебединська - Суми

№6019 Суми - Ворожба

16 березня:

№6012/6011 сполученням Ворожба - Тростянець-Смородине

Раніше повідомлялося, що у суботу, 14 березня, російські війська атакували безпілотником пасажирський потяг поблизу Сум.

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