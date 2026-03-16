Ворог ударив по вантажівці на Сумщині: загинув водій. ФОТО

Вдень 16 березня війська РФ вчергове атакували територію Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Чергова жертва на Сумщині

"Ще одна втрата на Сумщині. У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій", - йдеться у повідомленні.

Після влучання вантажівка загорілася. На жаль, чоловік загинув.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 16 березня рашисти атакували дроном цивільного на мотоциклі в Сумській області: чоловік загинув.

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