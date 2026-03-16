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Ворог ударив по вантажівці на Сумщині: загинув водій. ФОТО
Вдень 16 березня війська РФ вчергове атакували територію Сумської області.
Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Чергова жертва на Сумщині
"Ще одна втрата на Сумщині. У Садівській громаді загинув 40-річний чоловік. Він приїхав завантажуватися зерном. У цей момент росіяни прицільно поцілили безпілотником у кабіну вантажівки, де перебував водій", - йдеться у повідомленні.
Після влучання вантажівка загорілася. На жаль, чоловік загинув.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що 16 березня рашисти атакували дроном цивільного на мотоциклі в Сумській області: чоловік загинув.
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