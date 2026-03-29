Атака РФ на Миколаївщину: померла 13-річна дівчинка
Померла дитина, поранена внаслідок вчорашньої атаки РФ на Миколаївщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.
Дитина перебувала у важкому стані
"На жаль, у лікарні померла 13-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації наразі не відомо.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро діти.
- На ранок стало відомо, що 40-річна жінка та дві дитини перебувають у важкому стані.
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