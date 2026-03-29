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Новини Атака безпілотників на Миколаїв Діти - жертви війни
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Атака РФ на Миколаївщину: померла 13-річна дівчинка

Миколаївщина обстріл

Померла дитина, поранена внаслідок вчорашньої атаки РФ на Миколаївщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

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Дитина перебувала у важкому стані

"На жаль, у лікарні померла 13-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації наразі не відомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки атаки РФ на місце громадського відпочинку на Миколаївщині, де поранено 8 дітей. ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Раніше повідомлялося, що росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро діти.
  • На ранок стало відомо, що 40-річна жінка та дві дитини перебувають у важкому стані.

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