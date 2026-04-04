Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину
Сьогодні, 4 квітня, російські війська завдали удару дроном по Баштанському району Миколаївської області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, у Баштанському районі внаслідок атаки ударного дрона, тип якого встановлюється, постраждав 45-річний чоловік. Зазначається, що його госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога.
Крім того, знищено автомобіль.
Пізніше стало відомо, що через цю атаку також постраждала 34-річна жінка, її госпіталізовано
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 28 березня росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро діти.
- На ранок стало відомо, що 40-річна жінка та дві дитини перебувають у важкому стані.
- Згодом у лікарні померла 13-річна дівчинка.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль