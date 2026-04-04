Двоє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Миколаївщину

Сьогодні, 4 квітня, російські війська завдали удару дроном по Баштанському району Миколаївської області, внаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, у Баштанському районі внаслідок атаки ударного дрона, тип якого встановлюється, постраждав 45-річний чоловік. Зазначається, що його госпіталізовано, надається вся необхідна медична допомога.

Крім того, знищено автомобіль.

Пізніше стало відомо, що через цю атаку також постраждала 34-річна жінка, її госпіталізовано

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 28 березня росіяни атакували "Шахедами" громаду на Миколаївщині: восьмеро поранених, з яких семеро діти.

На ранок стало відомо, що 40-річна жінка та дві дитини перебувають у важкому стані.

Згодом у лікарні померла 13-річна дівчинка.

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