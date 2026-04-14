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Новости Фото Обстрелы Одесчины
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Рашисты нанесли удар по гражданскому судну и торговому порту на Одесщине. ФОТОрепортаж

Российские захватчики атаковали гражданское судно и торговый порт в Одесской области.

Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Так, ударными беспилотниками было атаковано гражданское судно LADY MARIS, которое осуществляло переход в порт Черноморск для погрузки украинской кукурузы. В результате атак возник пожар. Экипаж не пострадал.

Также ночью оккупанты атаковали торговый порт Измаил.

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РФ нанесла удар по гражданскому судну и порту в Одесской области
РФ нанесла удар по гражданскому судну и порту в Одесской области
РФ нанесла удар по гражданскому судну и порту в Одесской области

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