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Рашисты нанесли удар по гражданскому судну и торговому порту на Одесщине. ФОТОрепортаж
Российские захватчики атаковали гражданское судно и торговый порт в Одесской области.
Об этом сообщили ВМС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Так, ударными беспилотниками было атаковано гражданское судно LADY MARIS, которое осуществляло переход в порт Черноморск для погрузки украинской кукурузы. В результате атак возник пожар. Экипаж не пострадал.
Также ночью оккупанты атаковали торговый порт Измаил.
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