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Новини Фото Обстріли Одещини
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Рашисти вдарили по цивільному судну та торговельному порту на Одещині. ФОТОрепортаж

Російські загарбники атакували цивільне судно та торговельний порт в Одеській області.

Про це повідомили ВМС ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, ударними безпілотниками було атаковано цивільне судно "LADY MARIS", яке здійснювало перехід до порту Чорноморськ для завантаження українською кукурудзою. Внаслідок атак виникло загоряння. Екіпаж не постраждав.

Також вночі окупанти атакували торговельний порт Ізмаїл.

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РФ вдарила по цивільному судну та порту на Одещині
РФ вдарила по цивільному судну та порту на Одещині
РФ вдарила по цивільному судну та порту на Одещині

Автор: 

обстріл (35213) Одеська область (4225) порт (2200)
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