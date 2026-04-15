Росіяни вдарили по дев’ятиповерхівці в Одесі: одна людина загинула, кількість постраждалих зросла до 6. ФОТО (оновлено)

Сьогодні, 15 квітня, російські війська атакували Одесу, є влучання у багатоповерхівку.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

"Ворог знову атакував наше місто. Попередньо є влучання у дев’ятиповерховий житловий будинок", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на місце виїхали рятувальники та екстрені служби.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.

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Як повідомив голова ОВА Олег Кіпер, унаслідок удару ворожого безпілотника по житловому будинку в Одесі пошкоджено квартири на 5-7-му поверхах, виникла пожежа.

Оновлення

Згодом Лисак повідомив, що, за попередньою інформацією, постраждало четверо людей.

На місці влучання вже працюють рятувальники та всі екстрені служби. Розгорнуто оперативний штаб.

Пізніше стало відомо, що один з постраждалих помер.

"Лікарі робили усе можливе, але травми виявилися несумісними з життям. Мої щирі співчуття рідним та близьким", - зазначив Лисак.

Загалом кількість постраждалих зросла до 6.

Наслідки атаки





Що передувало

Нагадаємо, в ніч на 15 квітня ворог вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

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