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Новини Обстріли Одещини
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Війська РФ ударили дронами по портовій інфраструктурі Одещини: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 15 квітня вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнули пожежі, є пошкодження

Як зазначається, в результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував трьома "Іскандерами" та 324 БпЛА. Знешкоджено 309 дронів, - Повітряні сили

Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини
Обстріл Одещини

Пожежі вже ліквідували

За даними ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань.

Читайте: Рашисти атакували дронами південь Одещини: пошкоджено цивільну та портову інфраструктуру. ФОТОрепортаж

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безпілотник БпЛА (6131) обстріл (35231) Одеська область (4233) порт (2200)
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