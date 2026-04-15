1 489 0
Війська РФ ударили дронами по портовій інфраструктурі Одещини: є пошкодження. ФОТОрепортаж
Ворог вночі 15 квітня вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
Спалахнули пожежі, є пошкодження
Як зазначається, в результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.
"За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків", - йдеться у повідомленні.
Пожежі вже ліквідували
За даними ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль