Війська РФ ударили дронами по портовій інфраструктурі Одещини: є пошкодження. ФОТОрепортаж

Ворог вночі 15 квітня вчергове атакував портову інфраструктуру Одещини ударними безпілотниками.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

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Спалахнули пожежі, є пошкодження

Як зазначається, в результаті влучань зафіксовано пожежі, пошкоджено складські та адміністративні будівлі.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідовані рятувальниками. Триває огляд пошкоджень та ліквідація наслідків", - йдеться у повідомленні.

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Пожежі вже ліквідували

За даними ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займань.

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