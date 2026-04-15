Ворог атакував трьома "Іскандерами" та 324 БпЛА. Знешкоджено 309 дронів, - Повітряні сили
У ніч на 15 квітня 2026 року війська РФ атакували трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. - рф, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 250 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала ППО?
За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.
Наслідки
Як зазначається, зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.
"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль