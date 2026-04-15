Ворог атакував трьома "Іскандерами" та 324 БпЛА. Знешкоджено 309 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 15 квітня 2026 року війська РФ атакували трьома балістичними ракетами Іскандер-М із Ростовської обл. - рф, а також 324 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 250 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала ППО?

За попередніми даними, станом на 07:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Також читайте: Рашисти атакували дронами Черкащину: є постраждалі в обласному центрі

Наслідки

Як зазначається, зафіксовано влучання балістичних ракет та 13 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

"В повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!" - наголошують Повітряні сили.

Читайте: Ворог атакував середмістя Дніпра: поранено жінку, горить адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж