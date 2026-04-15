Ворог атакував середмістя Дніпра: поранено жінку, горить адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч адміністративної будівлі. проти середи, 15 квітня 2026 року, війська завдали удару по середмістю Дніпра.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

Зокрема, як зазначається, спалахнула адміністративна будівля.

29-річна жінка дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу.

Також читайте: 15 квітня оголошено днем жалоби в Дніпрі

Також внаслідок удару РФ понівечено 9-поверхову новобудову.

Наслідки















Також читайте: Обстріли Дніпропетровщини: поранений, пожежі та руйнування. ФОТОрепортаж

Що передувало?