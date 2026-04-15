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Ворог атакував середмістя Дніпра: поранено жінку, горить адмінбудівля. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч адміністративної будівлі. проти середи, 15 квітня 2026 року, війська завдали удару по середмістю Дніпра.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Зокрема, як зазначається, спалахнула адміністративна будівля.
29-річна жінка дістала поранень через атаку росіян на Дніпро. Медики надають їй усю необхідну допомогу.
Також внаслідок удару РФ понівечено 9-поверхову новобудову.
Наслідки
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що 14 квітня рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
- Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.
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