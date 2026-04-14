Ракетний удар РФ по Дніпру: госпіталізовано 22 людини, 12 - у важкому стані

Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан постраждалих

Як зазначається, 12 поранених у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості.

"У постраждалих поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Люди пережили сильний стрес. З деякими вже працює психолог", - йдеться у повідомленні.

Пʼятеро постраждалих на амбулаторному лікуванні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.

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