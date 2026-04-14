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Ракетний удар РФ по Дніпру: госпіталізовано 22 людини, 12 - у важкому стані
Після ракетного удару РФ по Дніпру 22 поранених наразі залишаються у лікарнях.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Стан постраждалих
Як зазначається, 12 поранених у важкому стані. Решта в стані середньої тяжкості.
"У постраждалих поранення черевної порожнини, грудної клітини та кінцівок. Люди пережили сильний стрес. З деякими вже працює психолог", - йдеться у повідомленні.
Пʼятеро постраждалих на амбулаторному лікуванні.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що рашисти вдарили по Дніпру: 5 загиблих, 25 поранених.
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