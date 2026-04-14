Ракетный удар РФ по Днепру: госпитализированы 22 человека, 12 — в тяжелом состоянии
После ракетного удара РФ по Днепру 22 раненых в настоящее время находятся в больницах.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОГА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Состояние пострадавших
Как отмечается, 12 раненых находятся в тяжелом состоянии. Остальные — в состоянии средней тяжести.
"У пострадавших ранения брюшной полости, грудной клетки и конечностей. Люди пережили сильный стресс. С некоторыми уже работает психолог", — говорится в сообщении.
Пятеро пострадавших находятся на амбулаторном лечении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что рашисты нанесли удар по Днепру: 5 погибших, 25 раненых.
