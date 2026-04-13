Почти 50 атак по Днепропетровщине за день: ранены две женщины

Два человека получили ранения. Враг почти 50 раз обстрелял четыре района области из артиллерии и с помощью беспилотников.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.

  • В Никопольском районе россияне обстреляли райцентр, Червоногригоровскую, Покровскую и Марганецкую громады. Повреждены административное здание, лицей, инфраструктура, частные дома и автомобиль.
  • В Синельниковском районе под ударом оказались Межевская и Николаевская громады. Поврежден дом культуры.
  • Под атакой оказалась Зеленодольская громада, что на Криворожье. Там разрушена инфраструктура.
  • В Днепровском районе и самом Днепре повреждена инфраструктура. Пострадали две женщины. 

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по локомотиву грузового поезда в Днепропетровской области.

