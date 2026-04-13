Почти 50 атак по Днепропетровщине за день: ранены две женщины
Два человека получили ранения. Враг почти 50 раз обстрелял четыре района области из артиллерии и с помощью беспилотников.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа, передает Цензор.НЕТ.
- В Никопольском районе россияне обстреляли райцентр, Червоногригоровскую, Покровскую и Марганецкую громады. Повреждены административное здание, лицей, инфраструктура, частные дома и автомобиль.
- В Синельниковском районе под ударом оказались Межевская и Николаевская громады. Поврежден дом культуры.
- Под атакой оказалась Зеленодольская громада, что на Криворожье. Там разрушена инфраструктура.
- В Днепровском районе и самом Днепре повреждена инфраструктура. Пострадали две женщины.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар по локомотиву грузового поезда в Днепропетровской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль