РФ атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. ФОТО

Российские оккупанты обстреляли локомотив грузового поезда в Днепропетровской области

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Возобновление атак на железнодорожную инфраструктуру после относительного затишья, к сожалению, не заставило себя ждать.



Сегодня утром благодаря четкой работе мониторингового центра воздушных угроз и локомотивных бригад Укрзализныци в Днепропетровской области удалось своевременно остановить пригородный поезд и эвакуировать пассажиров.



Мониторинговый центр своевременно зафиксировал воздушную угрозу и оперативно передал информацию локомотивным бригадам пригородного и грузового поездов, которые курсировали в зоне потенциальной опасности", - говорится в сообщении.

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Пригородный поезд был остановлен на ближайшей станции, после чего организована эвакуация всех пассажиров.

"Локомотивная бригада грузового поезда также вовремя покинула кабину локомотива. После этого враг нанес удар вблизи локомотива грузового поезда.



Благодаря слаженным действиям никто из пассажиров и железнодорожников не пострадал.



После того, как угроза с воздуха перестала фиксироваться, пассажиров вернули в поезд, и он продолжил движение по маршруту", - добавили в "УЗ".

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