РФ атакувала залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. ФОТО
Російські окупанти вдарили по локомотиву вантажного поїзда на Дніпропетровщині
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці", передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Відновлення атак на залізничну інфраструктуру після відносного затишшя, на жаль, не забарилося.
Сьогодні зранку завдяки чіткій роботі моніторингового центру повітряних загроз та локомотивних бригад Укрзалізниці на Дніпропетровщині вдалося завчасно зупинити приміський поїзд та евакуювати пасажирів.
Моніторинговий центр вчасно зафіксував повітряну загрозу та оперативно передав інформацію локомотивним бригадам приміського та вантажного поїздів, які курсували в зоні потенційної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Приміський поїзд було зупинено на найближчій станції, після чого організовано евакуацію всіх пасажирів.
"Локомотивна бригада вантажного поїзда також вчасно залишила кабіну локомотива. Після цього ворог завдав удару поблизу локомотиву вантажного поїзда.
Завдяки злагодженим діям ніхто з пасажирів і залізничників не постраждав.
Після того, як загроза з повітря перестала фіксуватися, пасажирів повернули до поїзда, і він продовжив рух за маршрутом", - додали в "УЗ".
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