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Новини Обстріли Харківщини
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У Харкові пролунали вибухи: є загроза нових ударів

У Харкові пролунали вибухи: що відомо

Вдень 13 квітня у Харкові пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"Попередньо, вибухи пролунали в Шевченківському районі міста. З'ясовуємо всі деталі.

Загроза з повітря зберігається", - йдеться в повідомленні.

Що передувало? 

Зранку 13 квітня атакували Дніпро та двічі Запоріжжя. У Дніпрі внаслідок удару пошкоджена інфраструктура. У Запоріжжі атаковано промисловий об'єкт та офісну будівлю.

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обстріл (35196) Харків (6221) Харківська область (3009) Харківський район (1027)
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