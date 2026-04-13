В Харькове прогремели взрывы: существует угроза новых ударов

Днём 13 апреля в Харькове раздались взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Предварительно, взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Выясняем все детали.

Угроза с воздуха сохраняется", — говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Утром 13 апреля атаковали Днепр и дважды Запорожье. В Днепре в результате удара повреждена инфраструктура. В Запорожье атакован промышленный объект и офисное здание.

