В Харькове прогремели взрывы: существует угроза новых ударов
Днём 13 апреля в Харькове раздались взрывы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.
"Предварительно, взрывы прогремели в Шевченковском районе города. Выясняем все детали.
Угроза с воздуха сохраняется", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Утром 13 апреля атаковали Днепр и дважды Запорожье. В Днепре в результате удара повреждена инфраструктура. В Запорожье атакован промышленный объект и офисное здание.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль