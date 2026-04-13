Через атаки РФ є знеструмлення у двох областях, - Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій
та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
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Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.
"Сьогодні, з 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні.
Ощадливе використання електроенергії
"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.
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