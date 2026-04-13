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Новини Удари по енергетиці
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Через атаки РФ є знеструмлення у двох областях, - Міненерго

Атака на енергетику Є знеструмлення

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Запорізькій
та Чернігівській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

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Як зазначається, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували дроном енергооб’єкт у Чернігівському районі: спалахнула пожежа, є знеструмлення

"Сьогодні, з 06:00 до 08:00 та з 16:00 до 24:00 в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго", - йдеться у повідомленні.

Ощадливе використання електроенергії

"Просимо споживачів, за можливості, ощадливо використовувати електроенергію протягом усієї доби. Це допомагає знизити навантаження на систему", - наголошують у Міненерго.

Також читайте: Атака РФ на Чернігівщину: без світла понад 12 тисяч абонентів

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