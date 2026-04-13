Из-за атак РФ произошло отключение электроэнергии в двух областях, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Запорожской и Черниговской областях временно остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Подробности

Как отмечается, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение для всех абонентов. Восстановительные работы ведутся круглосуточно.

"Сегодня, с 06:00 до 08:00 и с 16:00 до 24:00 во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленных потребителей. О любых изменениях с энергоснабжением узнавайте на официальных ресурсах своих облэнерго", - говорится в сообщении.

Экономное использование электроэнергии

"Просим потребителей, по возможности, экономно использовать электроэнергию в течение суток. Это помогает снизить нагрузку на систему", - отмечают в Минэнерго.

