Днепровский район под ударом: поврежден объект инфраструктуры

Взрыв в пригороде Днепра: атакована инфраструктура

Утром 13 апреля враг атаковал Днепровский район. В пригороде Днепра раздался взрыв.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.

В результате атаки повреждена инфраструктура. Возник пожар.

"Информация о погибших и раненых уточняется", - отметил Ганжа.

Обстрелы области ночью 

10 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.

В Синельниковском районе обстрелял Славянскую и Васильковскую громады. Горели частные дома.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены многоэтажные дома.

13.04.2026 10:08
 
 