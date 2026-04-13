Днепровский район под ударом: поврежден объект инфраструктуры
Утром 13 апреля враг атаковал Днепровский район. В пригороде Днепра раздался взрыв.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОВА Александр Ганжа.
В результате атаки повреждена инфраструктура. Возник пожар.
"Информация о погибших и раненых уточняется", - отметил Ганжа.
Обстрелы области ночью
10 раз враг атаковал два района области артиллерией и беспилотниками.
В Синельниковском районе обстрелял Славянскую и Васильковскую громады. Горели частные дома.
В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская громады. Повреждены многоэтажные дома.
