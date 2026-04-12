Рашисты атаковали Синельниковский район: тяжело ранен мужчина

Один человек получил ранения в Днепропетровской области в результате российских ударов. Враг атаковал Синельниковский район.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.

Вечерние обстрелы

Поздно вечером россияне направили FPV-дрон на Межевскую громаду. Горели гараж и автомобиль.

Вчера в 15:00 в результате вражеского удара по району ранения получил 51-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия".

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.

В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".

Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.

