Рашисты атаковали Синельниковский район: тяжело ранен мужчина
Один человек получил ранения в Днепропетровской области в результате российских ударов. Враг атаковал Синельниковский район.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, информирует Цензор.НЕТ.
Вечерние обстрелы
- Поздно вечером россияне направили FPV-дрон на Межевскую громаду. Горели гараж и автомобиль.
- Вчера в 15:00 в результате вражеского удара по району ранения получил 51-летний мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что россияне убили эвакуационную группу вблизи Гуляйпольского во время "перемирия".
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова к прекращению огня на Пасхальные праздники.
- В свою очередь в Кремле заявили, что не увидели четкой инициативы в словах президента Украины Владимира Зеленского относительно "пасхального перемирия".
- Российский диктатор Владимир Путин согласился на пасхальное перемирие. Оно будет действовать с вечера 11 апреля до конца суток 12 апреля.
- Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина неоднократно заявляла о готовности к зеркальным шагам в вопросе прекращения огня. По его словам, Киев ранее предлагал перемирие на время пасхальных праздников.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль