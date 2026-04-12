УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8510 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Дніпропетровщини
950 0

Рашисти атакували Синельниківщину: важко поранено чоловіка

Обстріли Дніпропетровщини

Одна людина дістала поранення на Дніпропетровщині внаслідок російських ударів. Ворог атакував Синельниківщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вечірні обстріли

  • Пізно ввечері росіяни спрямували FPV-дрон на Межівську громаду. Горіли гараж та автівка.
  • Вчора о 15:00 через ворожий удар по району поранень дістав 51-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни майже 60 разів атакували Дніпропетровщину: двоє поранених

Що передувало

Також читайте: Ворог ударив по Нікополю: загинув чоловік, згоріли вантажівки

Автор: 

обстріл (35185) Дніпропетровська область (5258) Синельниківський район (591)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 