Рашисти атакували Синельниківщину: важко поранено чоловіка

Одна людина дістала поранення на Дніпропетровщині внаслідок російських ударів. Ворог атакував Синельниківщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.

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Вечірні обстріли

Пізно ввечері росіяни спрямували FPV-дрон на Межівську громаду. Горіли гараж та автівка.

Вчора о 15:00 через ворожий удар по району поранень дістав 51-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.

Раніше повідомлялося, що росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я".

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Що передувало

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.

Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".

Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.

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