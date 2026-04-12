Рашисти атакували Синельниківщину: важко поранено чоловіка
Одна людина дістала поранення на Дніпропетровщині внаслідок російських ударів. Ворог атакував Синельниківщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує Цензор.НЕТ.
Вечірні обстріли
- Пізно ввечері росіяни спрямували FPV-дрон на Межівську громаду. Горіли гараж та автівка.
- Вчора о 15:00 через ворожий удар по району поранень дістав 51-річний чоловік. Він госпіталізований у важкому стані.
Раніше повідомлялося, що росіяни вбили евакуаційну групу поблизу Гуляйпільського під час "перемир’я".
Що передувало
- Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона готова до припинення вогню на Великодні свята.
- Своєю чергою у Кремлі заявили, що не побачили чіткої ініціативи у словах президента України Володимира Зеленського щодо "великоднього перемир'я".
- Російський диктатор Володимир Путін погодився на Великоднє перемирʼя. Воно діятиме з вечора 11 квітня до кінця доби 12 квітня.
- Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна неодноразово заявляла про готовність до дзеркальних кроків у питанні припинення вогню. За його словами, Київ раніше пропонував перемир’я на час Великодніх свят.
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