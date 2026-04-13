Дніпровський район під ударом: пошкоджено об’єкт інфраструктури, є постраждала (оновлено)

Зранку 13 квітня ворог атакував Дніпровський район. У передмісті Дніпра пролунав вибух.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

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Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура. Зайнялася пожежа.

"Інформація про загиблих та поранених уточнюється", - зазначив Ганжа.

Постраждала внаслідок обстрілу

Одна людина дістала поранень внаслідок удару по Дніпру, повідомив згодом Ганжа.

"Через атаку виникла пожежа. Понівечена інфраструктура.

Постраждала 63-річна жінка. Медики надають необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Обстріли області вночі

10 разів ворог атакував два райони області артилерією та безпілотниками.

На Синельниківщині поцілив по Слов'янській та Васильківській громадах. Горіли приватні будинки.

На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Покровська і Червоногригорівська громади. Пошкоджені багатоповерхові будинки.

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